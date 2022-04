Les notes de Real Madrid-Chelsea

Asphyxié par des Blues qui ont longtemps cru réaliser l'exploit au Bernabéu, le Real Madrid est revenu des enfers grâce à son homme providentiel : Karim Benzema. Cruel pour Chelsea, longtemps intenable, à l'image de Mount et Werner. Mais finalement éliminé.

Ils ont illuminé la soirée

Ils ont soufflé le chaud et le froid

Pourquoi s'emmerder avec une élection présidentielle quand on a un roi tout trouvé sous la main ? En attendant l'Elysée, son altesse sérénissime de Madrid a fait un nouveau pas vers le Ballon d'or.L'histoire classique de l'homme providentiel en échec, qui finit par trouver la rédemption alors qu'on ne l'attend plus pour envoyer les siens en demi-finale. Un scénario un peu trop convenu pour la dernière production des studios Warner Bros, sauvé par sa fin inattendue. Remplacé par(83), coupé au montage.Alors que la tempête Megi ravage les Philippines, l'ouragan Mason a bien failli emporter le Real Madrid à lui seul.Lewandowski éliminé, Benzema n'a plus qu'un concurrent pour le Ballon d'or 2022. Et il partage son vestiaire.Remuant dans son couloir gauche, mais incapable de conclure dans les grands rendez-vous : le Jean-Luc Mélenchon brésilien. Mais contrairement à l'Insoumis, il a pu compter sur le soutien de quelqu'un de son camp pour passer ce tour.Une performance XXL à Londres avant de presque sortir par la petite porte contre toute attente, mais finalement sauvé par un évènement d'origine algérienne : on n'est pas le sosie de Charles De Gaulle pour rien.Fernando a annoncé vouloir prolonger encore 2-3 l'aventure en F1 chez Alpine. Marcos a lui fait en sorte de prolonger celle desde 2-3 matchs en C1, avant la sortie de…