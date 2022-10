information fournie par So Foot • 16/10/2022 à 18:30

Les notes de Real Madrid-Barça

Pragmatique à souhait contre son rival catalan, le Real Madrid a appuyé sur le champignon dans le sillage d'un duo Toni Kroos-Luka Modrić de gala. En plus de remporter son duel à distance avec un Robert Lewandowski esseulé, Karim Benzema semble prêt à recevoir le Graal individuel, ce lundi.

Ils étaient vêtus de leur habit de lumière

Ils visent la Ligue Europa

C'est ici, la WATI cérémonie des Oscars ?Il a tellement bien cuisiné, c'était tellement pur, que sa production s'apparente à du. Walter White bouge encore, et quoi de plus logique que de le voir à la Maison-Blanche.Il a beau ressembler à la sorcière dans Blanche-Neige, son art le classe au rang du magicien d'Oz. L'habit ne fait pas le moine.Lad'Edinson Cavani, la finition que n'aura jamais Darwin Núñez.Ce week-end, des faux militants écologistes s'en sont pris aux Tournesols de Van Gogh . Le vrai Militão, lui, s'est occupé de l'empreinte écologique de Robert Lewandowski.Benjamin Mendy était censé être le latéral du futur. Heureusement, Florentino Pérez a misé sur le bon cheval.Plus dangereux (et décisif) en 20 minutes que toute son équipe en tenue bariolée. En voilà un qui ne manquera pas de carburant mardi, jour de la grève générale en France.