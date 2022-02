Les notes de PSG-Rennes

Malgré un très grand Warmed Omari, Kylian Mbappé a bien fini par trouver la faille pour donner la victoire au PSG.

Ils ont brillé

Ils ont déçu

Des appels, des dribbles, des occasions, et surtout le but de la victoire dans le temps additionnel… Kylian a vraiment réussi ses débuts avec la tunique blanche.Voici ce qu'a chanté Leo Messi en rentrant aux vestiaires.Tellement énorme que Bruno Genesio l'appelle Biggie.Tellement hyperactif qu'il peut faire un marathon, de la salsa avec Majer, et une soutenance oratoire auprès de l'arbitre en 90 minutes de temps. Est-on sûr que fumer tue ?On avait pas vu meilleur numéro 14 sur cette pelouse depuis Blaise Matuidi.Tellement faux neuf qu'il s'est transformé en faux joueur.C'est lui qui perd le ballon et initie le contre parisien, fatal aux Rennais. Cette fois, Jonas ne s'est pas jeté dans la gueule de la baleine, mais dans celle du loup.S'il s'appelle Majer, c'est bien parce qu'il préfère être au milieu. Pas sûr le côté comme un vulgaire pouce.Fidèle à sa réputation, il préfère se castagner et arrêter le jeu plutôt que d'exploiter une opportunité de contre.Meilleur pour gonfler des ballons avec des footballeurs amateurs que pour enquiquiner les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com