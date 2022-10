Les notes de PSG-Nice

Les Parisiens ont beau avoir sorti une timide prestation face à des Niçois bien organisés, Messi puis Mbappé sont venus à la rescousse de Christophe Galtier. Une défaite qui laissera des regrets aux Aiglons, alors que Lemina et Atal ont été particulièrement bons.

Les princes du Parc

Les pinces du Parc

Plus une grande compétition internationale se rapproche, plus il est chaud. Le Dimitri Payet argentin.On vante souvent son duo avec Delort, mais cette saison, il n'a marqué que lorsque l'Algérien n'était pas sur la pelouse. Un message subliminal ?Voilà, il a fait ce qu'il aurait dû faire dimanche dernier : battre Schmeichel. S'il veut bien remettre ça le 26 novembre, ce serait sympa.Il a récupéré des ballons comme des petites pièces. Mario, quoi.Comment ça Dani Alves joue à Nice ? Et personne ne nous a prévenu ?Au programme de ce "Cauchemar en cuisine" à Paris, le chef Ramsay nous a montré comment se farcir un milieu de terrain entier.Il a joué vers l'arrière. Beaucoup. Tellement qu'il paraît qu'il est rentré chez lui en marche arrière.Il n'a pas pu bougé sur le coup franc de Messi : Il était encore scotché de sa performance face aux Bleus.Grand et fin, il a, pour l'instant, plus la dégaine pour claquer une étape sur Paris-Nice, que pour claquer un but lors de Paris-Nice. Remplacé par, hors catégorie.Débarrassé du glouton Sergio Ramos dans… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com