Les notes de PSG-Monaco

Devant, au milieu, derrière : le PSG n'avait rien de bon à présenter à l'arrivée de sa belle cagade contre Monaco qui, lui, distribue les bons points partout. Mention spéciale à la défense centrale Maripan-Badiashile-Disasi et aux empereurs du milieu Fofana-Tchouaméni.

Monaco marche sur Paris

Ils ont fait un tabac

Ils ont tenu le bon bout

Un mélange de marijuana et de frangipane qui fait boum. Trop facile de trouver la fève quand on est le roi duDiop, ça fait pop, et le PSG fait pipi dans son froc.Une telle qualité de décrochage qui rendrait fou le ministère de l'Education nationale.La RATP est admirative devant une telle perturbation des lignes de transport parisiennes.Blanche-Neige n'a que six nains. Le septième est un géant : Atchouaméni.Donnez-lui vite un Haaland pour régler le faux débat.La sixième roue du carrosse de Didier Deschamps est en train de gagner ses galons de roue de secours. Normal quand on a un tel coffre.Un guerrier qui reste sur ses talons pour ne pas dévoiler ses faiblesses. Benoît BadiAchille.