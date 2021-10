Les notes de PSG-LOSC

Les Dogues de Renato Sanches et Jonathan Ikoné ont réalisé un gros match, mais les individualités parisiennes ont sauvé les meubles (2-1). Toujours aucune trace de Lionel Messi en Ligue 1, en revanche.

Ils sont écoeurants

A tenu la baraque mais a tout de même dansé quand Jonathan David est sorti de sa boîte. Donna-rumba.Le PSG tient un solide élément pour préparer l'après Sergio Ramos.Halloween oblige, c'est la semaine des revenants et des zombies dans les couloirs gauche de Ligue 1. Et le fantôme Juan Bernat s'en est mieux sorti que le mort-vivant Jordan Amavi., votre nouveau rendez-vous gourmet sur Prime Video, présenté par Ángel Di María.Précieux à la récupération et dans le duel, brouillon mais volontaire balle au pied : un match comme un autre pour James Milner.Un week-end de ZEvent, il ne pouvait que se mettre en valeur.Le divorce est consommé. Entre le but et l'attaquant, du moins.