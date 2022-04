information fournie par So Foot • 03/04/2022 à 23:05

Les notes de PSG-Lorient

On peut se le dire, Kylian Mbappé est absolument intouchable depuis quelques semaines et il l'a encore prouvé ce dimanche soir face à Lorient. On serait presque déçu qu'il n'ait pas claqué un triplé.

Les Princes du Parc

Les Pitres du Parc

À la fois impressionnant, tellement il s'est baladé et qu'il est trois longueurs au-dessus de tout le monde. Mais aussi effrayant. A-t-il une limite ?À trois jours d'un quart de finale de Ligue des champions, sa montée en température est une vraie bonne nouvelle pour le PSG.Payé très cher pour pas grand-chose jusque là, il avait peur qu'on le prenne pour un consultant de McKinsey. Avec ce match, il a montré qu'il pouvait s'avérer très utile.Beau but de renard, mais que dire de ce salto en guise de célébration ? Un vrai 10/10. Toutefois, il avait peut-être oublié qu'il perdait encore.Rappelons que c'est le seul joueur des onze titulaires du PSG qui ne disputera pas la Coupe du monde.N'est pas coupable sur les buts mais il semblait avoir de la vaseline sur les gants lors de certaines de ses interventions.Un coup Neymar, un coup Mbappé, un coup Nuno Mendes... il a clairement couru le marathon de Paris.Ses adversaires portaient du blanc, alors ça lui a rappelé de mauvais souvenirs... Traumatisé le garçon.Lukaku et lui ont sûrement été enfermés dans des caves lors de leur départ de l'Inter. Parce qu'on a droit à une mauvaise imitation depuis quelques temps.