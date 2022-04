Les notes de PSG-Lens

À l'image de l'ambiance du Parc des Princes, les joueurs parisiens n'ont pas vraiment régalé. Seule étincelle côté PSG : le but de Leo Messi. Heureusement, Seko Fofana et Corentin Jean ont mis un peu de couleurs dans cette terne rencontre.

Champions mon frère !

Au fond mon frère !

A égalisé en infériorité numérique. Ce que n'a pas réussi à faire Jean-Luc Mélenchon deux semaines plus tôt.Avec lui, la défense lensoise a plié un classique. Wooh Tang Clan.Messi qui offre le titre à Paris et le PSG qui lui offre son premier titre de champion depuis trois ans. Qui profite de qui finalement ?Soit le nombre de championnat de France qu'il a remporté, un record. Petit hibou, grande armoire à trophées.Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que le PSG ne jette pas son dévolu sur lui pour ne pas avoir la douleur de le voir devenir nul la saison prochaine.On ne comprend pas trop pourquoi il a aussi peu joué. À ce rythme, il aurait même pu jouer sur une jambe.Vraiment sympa ce Kylian qui refuse de marquer pour ne pas trop tuer le suspense dans ce match de charité. À quelle association va la recette ?Forcément, quand il n'y a pas Guendouzi pour le chauffer, Neymar reste dans son coin.Un premier carton Or, le second Sang. Ça fait Or et Sang. Bref, il a tout fait à l'envers.Avec son nom de petit oiseau d'Amérique latine, pas étonnant qu'il se soit fait bouffer par les rapaces…