Les notes de PSG-Bordeaux

Dans le match d'après, qui aura surtout été un rencontre de pré-saison, le PSG s'en est encore remis à Kylian Mbappé. Les Bordelais, eux, n'ont pu compter sur personne pour rester en vie.

Ils ont joué un match officiel

Ils ont joué un match amical

De toute façon, on savait que ce n'était pas celui qui avait du mal à briller face aux équipes qui jouent en blanc.Sa principale motivation pour maintenir Bordeaux en Ligue 1 ? Pouvoir jouer à Charléty, et claquer le 100 mètres en moins de dix secondes sur la piste entourant le terrain. Si le Paris FC manque la montée, la Ligue 2 irait cependant bien à l'Hondurien.S'il s'était rasé les cheveux, laissé pousser la barbe et bandé la main droite, ça aurait peut-être été plus utile que ses appels pour faire déjouer Marquinhos.Belle feinte sur son but, mais toujours moins efficace que les promesses faites par Gérard Lopez lors de son arrivée en Gironde.Palmarès de Neymar : sifflé plus souvent au Parc des Princes qu'à l'extérieur.Lui aussi sait ce que c'est que de se faire éliminer de la C1 à cause d'un triplé de la star du Real Madrid à Bernabéu, lors d'un match retour. Alors, il n'a pas osé enfoncer les Parisiens.Joue en blanc, a le nom d'une légende du Real… Suffisant pour traumatiser Messi et Neymar, pas Mbappé.Avec tous les sifflets qui ont visé Messi, la France prouve une nouvelle fois qu'elle ne se soumet pas à ses élites.