So Foot • 28/11/2020 à 23:15

Les notes de PSG-Bordeaux

Moise Kean et Neymar pensaient avoir fait le plus dur en offrant l'avantage à leur équipe, mais c'était sans compter sur l'intraitable Benoît Costil ou le prodigieux Yacine Adli. De leur côté, Ben Arfa a fait du Hatem et Verratti du Marco.

Ils ont surnagé

Ils ont fait le job

Un peu innaproprié l'hommage à Maradona là pic.twitter.com/LbpigFBC3q -- . (@AnthoAmb) November 28, 2020

Le seul gardien de Ligue 1 à ne pas se jeter face à Kylian Mbappé. Qui aurait cru que ça marcherait ?Même Jacques Secrétin n'aurait pas rattraper son penalty.Il a installé sa tente deux secondes aux abords de la surface de Costil, avant de lui piquer ses sardines et le réveiller en plantant un but de raccroc. Remplacé parUne égalisation, deux minutes après son entrée en jeu ? Suffisant pour prouver qu'il est bien plus qu'un produit discount.Deux buts refusés par la VAR, en deux semaines.Le seul défenseur de Ligue 1 à (essayer de) ne pas se jeter face à Kylian Mbappé. Qui a dit que ça marcherait ?Pour sa première en L1, le jeune parisien a rendu hommage à Maradona en marquant contre son camp à la dixième minute de jeu. Osé, mais moins original que Dybala.