Les notes de Portugal-Allemagne

Largement supérieure, l'Allemagne a giflé le Portugal à l'Allianz Arena de Munich (2-4) et relance totalement ce groupe F de la mort. Gnabry, Havertz et Gosens ont brillé, tandis qu'une question se pose : Semedo est-il réellement un joueur de football ?

Ils ont roulé sur la rencontre

Ils étaient en roue libre

Impliqué sur les quatre buts, le latéral de l'Atalanta risque de hanter les nuits de Semedo pour les 38 prochaines années. Robin Ghostsens. Remplacé par, seulement dix-sept points au scrabble.Après s'être fait volé deux buts par Guerreiro et Dias, Havertz a finalement été récompensé sur le 3765centre de Gosens. Remplacé par, qui peaufine sa préparation pour le concours d'haltérophilie aux JO de Tokyo.Comme à son habitude, il a été impérial dans l'entrejeu et s'est baladé pendant 97 minutes. Une nouvelle Kroos performance, en somme.Un feu follet infernal pour la défense de la. Serge le Pyro, remplacé parIl n'avait jamais marqué contre l'Allemagne ? Il suffisait de le lui dire. Laest donc la 43victime internationale de CR7. Et dire qu'il n'est qu'un humain...Un enchainement somptueux sur le but de CR7, et un but sur un caviar de son capitaine., mais pas suffisant pour éviter la fessée allemande. Remplacé par, troisième du nom.Rarement vu un joueur porter aussi mal son nom, même à 38 ans.