information fournie par So Foot • 31/01/2022 à 23:44

Les notes de Paris Saint-Germain-OGC Nice

Alors que Leo Messi et Mauro Icardi ont une fois de plus livré une copie décevante sous le maillot parisien, l'OGC Nice de Khéphren Thuram, Amine Gouiri, Justin Kluivert et du vétéran Dante a signé une prestation convaincante. Avant de se qualifier grâce à l'agent double Marcin Bułka et à l'échec du pauvre Xavi Simons.

Leur saison sera terminée à la mi-mars

La Coupe de France, c'est autre chose que la coupe en bois dont l'Italie se vante depuis l'été dernier.Perd ses nerfs face à Justin Kluivert et Jordan Amavi. Vinícius Júnior se marre déjà.En voilà un qui n'aurait fait qu'une bouchée de Christiane Taubira à la Primaire Populaire de la gauche.Après des personnes se prenant pour des animaux pendant quelques minutes, voilà un hibou se prenant pour un buteur depuis une semaine .45 minutes toutes molles juste pour que Mauricio Pochettino se gargarise d'avoir fait entrer Leandro Paredes à la pause. Un vrai président candidat à sa réélection, qui a vu le destin se retourner contre lui.Un petit bonhomme qui part de loin, fait de grandes chevauchées mais lâche des frappes toutes molles une fois arrivé dans la surface. Ça n'est pas à la mi-temps normalement, le Challenge Orange ?Le blond patine.Avec un peu de chance, un dirigeant de Newcastle aura vu son dribble de la 71minute et prépare une offre sur le gong avant la fin du mercato.Il frappera dorénavant ses penaltys à droite, et tout ira bien.