Les notes de Paris-Monaco

Paris n'est toujours pas flamboyant dans le jeu mais peut encore compter sur Kylian Mbappé et Marquinhos pour assurer l'essentiel face à Monaco (2-0). Il faut dire que les attaquants monégasques ont été presque aussi timides que le public du Parc.

Ils se sont illustrés

Ils ont montré leurs limites

Fait des miracles alors qu'il est au volant d'une voiture qui toussote. George Russell à Spa sous la flotte.Bon, si Kylian réussit des prouesses, c'est aussi parce que l'arrière de sa voiture tient la route dans les virages.Aurait tout changé s'il avait ouvert le score mais il reste un des seuls Monégasques qui a osé frapper au but. Ce qui n'a pas eu l'air de plaire à Kovač, qui l'a sorti à l'heure de jeu. Comme ça, plus personne ne tire.On ne l'a pas beaucoup vu mais on le met surtout là car il a su garder son sang-froid. À sa place, on aurait déjà mis quelques claques à Ángel Di María, devenu maître dans l'art d'ignorer ses appels.Il aurait pu marquer pour honorer le flocage doré sur le maillot des Parisiens en l'honneur de ses 7 Ballon d'or, mais il a préféré offrir deux offrandes à Mbappé en le laissant tirer le penalty et en lui distillant une passe D. À moins qu'il veuille rester bloquer derrière Julian Draxler (2 pions) au classement des buteurs en Ligue 1.Le PSG paraissait submergé par le pressing monégasque mais heureusement pour les Parisiens, Fofana s'est craqué au meilleur moment. Nicholas Latifi.Le nouveau prof de salsa de Bernat. Il est peut-être meilleur danseur que footballeur d'ailleurs.À force de danser, son corps a lâché. Gelson est un prof exigeant. Remplacé par Kehrer… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com