Les notes de Paris contre l'OL

Paris n'avait pas encore gagné contre un membre du top 4 ? Paris s'est énervé. Bulletin de notes d'excellence pour le triple champion de France en titre.

Paris Saint-Germain

Vidéo

Mbappé lui devait un but après son énorme bévue contre Nantes. Résultat ? Mbappé a carrément offert des congés payés à son ange gardien. Après un SMS pour dire non à Kadewere depuis le bord de sa piscine, le Costaricien a dû anticiper son retour de vacances. Et heureusement.Dans l'Antiquité, Alexandre le Grand avait une taille mesurée à cinq pieds et sept pouces, soit environ un mètre et soixante-dix centimètres. Alessandro fait trois centimètres de plus que son ancêtre macédonien, mais ce n'est pas une raison pour se sentir supérieur. Remplacé par, soldat de plomb.Sur terre comme dans les airs ce soir, Marquinhos était pris d'un sentiment invincible.