Les notes de Paris contre Barcelone

Le PSG a évité un paquet de doutes grâce à Kylian Mbappé et Keylor Navas. Bien aidés par Marquinhos et Kimpembé, ils ont limité la casse puisque plusieurs parisiens ont été à la peine, à commencer par Layvin Kurzawa, Alessandro Florenzi ou Julian Draxler.

Voilà à quoi ressemble un triple vainqueur de la Ligue des champions. Un Costaricain aux cheveux péroxydés et aux réflexes bénis par la grâce. Navas répare (les conneries de Kurzawa), Navas remplace (plutôt bien les Areola, Trapp et compagnie).Si ça se trouve, c'est à cause de lui que son compatriote Andrea Agnelli déteste les trois premiers quarts d'heure des match. Remplacé par), solide du début à la fin du match selon Agnelli.Peu importe le nombre d'occasions du Barça, peu importe le nombre de crochets qu'Ousmane Dembélé lui a envoyés, son sauvetage sur Messi lui donne le droit de dire qu'il a fait un grand match.Après avoir mangé Messi, Dembélé et Griezmann, le Titi parisien s'est retrouvé au coude-à-coude avec l'ancien Toulousain Martin Braithwaite. Parce qu'un dos-d'âne est un Everest comme un autre.S'il a aidé QSI à acheter le PSG, puis Nasser al-Khelaïfi à faire revenir Leonardo, Nicolas Sarkozy n'a rien fait pour que Kurwawa quitte Paris. Ce constat mérite largement une peine de prison ferme. Remplacé par, qui n'a rien à voir avec Bygmalion.Averti et donc suspendu pour le quart de finale aller, le pitbull de San Justo s'est vengé en envoyant un pétard dans le postérieur d'Anthony Taylor. Même Benny Hill n'aurait pas osé.L'un des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com