Les notes de Nice-PSG

Le PSG a encore livré une grande performance dans un match de championnat, porté notamment par un catastrophique Wijnaldum et un quart de Di María. En face, les Aiglons ont bien joué jusqu'à ce qu'Andy Delort conclut ce bon travail.

Les stars de la Côte d'Azur

Les kékés de la Côte d'Azur

Aux fléchettes, son but est l'équivalent d'unCe mec a de l'avenir ! Il pourrait intéresser le Barça !Avec lui et Kluivert, quoi de plus normal qu'une équipe de "fils de" à 30 bornes de Cannes ?En Argentine, on a tendance à reprocher à Messi qu'il oublie d'où il vient. Pourtant il vient de passer 90 minutes dans la zone de Rosario.Dommage que Mbappé n'ait pas joué ce soir sinon on aurait eu devant nos yeux deux des titulaires de la finale du prochain Mondial.Soit son nombre exact de ballons touchés jusqu'à la 60minute.Les petits ponts de Messi en Ligue 1 sont aussi rares qu'une éclipse solaire. Et Lemina décide de le découper juste derrière. Le nuage qui gâche tout.Une prestation inquiétante avant le gros événement de la semaine prochaine. On parle bien sûr de l'anniversaire de sa sœur, le 11.En tout cas, il fait bien TOUT son possible pour que Nasser ne lui offre pas de prolongation de contrat.Belle bouillie, mais ne vous inquiétez pas, tout ça est une technique pour embrouiller le Real et gagner mercredi à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com