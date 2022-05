Les notes de Nice-Nantes

Antoine Kombouaré passé de l'enfer au paradis, Nicolas Pallois qui roule sur tout ce qui bouge, Quentin Merlin en mode ensorceleur, Randal Kolo Muani le vandale… Plusieurs Nantais sont sortis du lot pour étouffer l'OGC Nice et rafler la Coupe de France, ce samedi soir.

Ils se sont fait une place parmi les grands

Ils se sont laissé emporter par la marée

Comme le nombre de bouches qu'il a fait fermer ce soir, lui qui a été tant de fois descendu, rabaissé et enterré ces dernières années. Cette Coupe, elle est pour eux. Et aussi un peu pour lui.Vous la voyez venir ? Merlin l'enchanteur, oui, évidemment. Mais ce soir, il n'a jamais aussi bien porté son nom.La France n'a plus à se creuser la tête pour fournir des armes à l'Ukraine : voici son nouveau tank dernière génération, et déjà peint aux couleurs du pays de livraison s'il vous plaît. Comme si Vladimir Poutine avait besoin de ça.Il reste un peu de place, pour le char Jean-Charles ?Le seul homme capable de faire pleurer Antoine Kombouaré trois fois : avant le match (d'émotion), pendant le match (par compassion pour les Niçois) et après le match (de joie).Un artiste de sa trempe, qui se retrouve à claquer une vulgaire minasse en plein centre sur un pauvre peno ? Il vaut mieux que ça.Et voici le remplaçant de Jonathan Clauss à la Coupe du monde 2022.L'un des seuls Niçois au niveau. Son papa savait mieux s'entourer.