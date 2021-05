Les notes de Monaco-PSG

Dans une finale très triste, le PSG aura eu le luxe d'attendre que Di Maria et surtout Mbappé fassent la différence. Trop facile.

Monaco 0-2 PSG

Ils ont cassé la baraque

Ils peuvent dire : " on est là, hein "

Une barre, un but, une passe décisive. Un match aussi plein que son interview au journal de 20h était vide.S'il avait la gueule de son pied gauche, il serait l'un des plus beaux hommes du monde. Malheureusement il a la gueule du pied gauche de Marius de Fréjus.Si on voulait passer un bon moment lors de cette horrible finale, il fallait juste faire une individuelle sur Aurélien Tchouaméni. Histoire de pouvoir se vanter d'avoir su avant tout le monde.Une équipe qui confie ses coups de pied arrêtés à Djibril Sidibé mérite-t-elle de remporter un titre ? Bien sûr que non.La dégaine de Taupiqueur, et la même fâcheuse tendance à rester planter dans le sol. Au moins, il est imbougeable.80 minutes à errer sur le terrain sans qu'on se rende compte qu'il participait au match, mais un but où il n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide après une bourde d'un adversaire. Certains ne s'en contenteraient