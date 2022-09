Les notes de Monaco-OL

Peter Bosz n'avait jamais perdu deux matchs de suite avec Lyon et Monaco enchainait un troisième match en une semaine. Pourtant, c'est bien l'ASM qui s'est imposé (2-1) à Louis-II ce dimanche. Le club de la principauté peut remercier la patte gauche de Caio Henrique et la solidité à toute épreuve d'Alexander Nübel. Quant à l'OL, il serait temps de commencer à bien défendre.

Ils ont mis l'ambiance à Louis-II

Ils ont chuté du Rocher

La plus belle patte gauche que l'on ait vu en Principauté depuis Jérôme Rothen.Une capacité à ne donner aucun angle sur ses face-à-face, des dégagements de la tête et une caboche dur comme l'acier : le Bayern peut dormir sur ses deux oreilles, le successeur de Manuel Neuer arrive à maturité.Malgré la concurrence, il est le meilleur Alexandre du soir. Et de loin. Tsar Golovin, remplacé parUn adulte dans une cour d'enfant sur son but.Tchouamé-qui ? L'ASM tient déjà sa futur vente à 100 briques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il s'agit de Fofana, Mohamed Camaraou des deux.Ne dites plus le Rocher de Monaco mais le Disasi de Monaco.La plus belle action de la soirée.Il a réussi à contenir Embolo chaque fois qu'il était face à lui, en costaud. Castello, le vrai rempart lyonnais. Le seul, surtout.Beaucoup d'activité mais peu de résultat. Un mauvais dragueur en boîte de nuit.Intouchable au 100… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com