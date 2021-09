Les notes de Monaco-Marseille

Au terme d'un match maîtrisé, l'Olympique de Marseille a disposé d'un faible Monaco. Bamba Dieng en a profité pour se révéler aux yeux de la Ligue 1, tout autant que Mattéo Guendouzi et Amine Harit ont confirmé leur statut de potentiels très bons coups. De son côté, Monaco a sombré offensivement et défensivement, à l'image d'un Chrislain Matsima perdu.

Ils ont leur place dans la Ligue des talents

Il a commencé par rater quatre frappes et on s'est dit que le gamin savait déjà tout faire, mais mal. Il a fini en plantant sur les deux suivantes et on a compris qu'il savait sans doute tout faire, mais bien. Raid Dieng. Remplacé par, moins dingue.Pour son retour en Ligue 1, Amine Harit ne s'est pas caché, loin de là. Généreux et remuant, il a constamment échappé au milieu monégasque. Harit moi si tu peux. Remplacé par, qui a peut-être du souci à se faire.Il s'est fait marcher sur la main en début de rencontre (mais pas par Pepe), puis il a failli marquer un des buts de l'année au terme d'un slalom venu d'ailleurs. Bref, il y avait ce samedi soir du Leo Messi en Valentin Rongier. Le reste du temps, il a fait ce qu'il savait faire. Précieux.Il est le seul qui a un peu surnagé dans une équipe de Monaco en grande difficulté. Bref, comme en Équipe de France le week-end dernier, il a été la seule locomotive d'un train à l'arrêt. Tchou-Tchouaméni le petit train a encore frappé.Toujours aussi utile dans un système qui lui va comme un gant, Pol Lirola a fait étalage de tout son arsenal de guerrier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com