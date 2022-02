Les notes de Monaco-Lyon

Wissam Ben Yedder et Kevin Volland ont éteint des Lyonnais bien mal inspirés en première période. Tchouaméni et Diop ont également fait beaucoup de mal aux maillons faibles de l'OL qu'ont été Léo Dubois et Thiago Mendes.

Ils ont brillé

Ils ont été décevants

Meilleur buteur et meilleur passeur du championnat alors qu'il était remplaçant sous Niko Kovač. WisSam, celui qui brille, c'est celui qui ne se plaint pas !Les parieurs spécialistes de l'OL ont sûrement posé leur maison sur un but de l'ancien Lyonnais ce samedi soir. Lyon-Nice la semaine prochaine, misez tout sur Amine Gouiri.A gratté tellement de ballons qu'on se demande s'il lui reste des ongles. Philippe Clément lui doit bien une belle manucure.Sofiane Boufal à Marseille hier. Sofiane Diop contre Lyon aujourd'hui. Sofiane Ben Arfa demain face à Paris ?, c'est bien. Mais "attaquant, milieu, défense, gardien, Volland charo" c'est mieux.A remplacé Thiago Mendesà la mi-temps et a gentiment indiqué au Brésilien qu'il va devoir se contenter du banc pour les six prochains mois.On est sûr que ce n'est pas lui le défenseur champion du monde arrivé du Bayern Münich cet été ?L'examen du permis de conduire, Léo Dubois l'a fait en marche arrière. Aller vers l'avant l'effraie.Son meilleur ami Juninho renvoyé du collège, son amoureux Bruno Guimarães qui déménage en Angleterre, Lucas Paquetá a peut-être plus la tête… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com