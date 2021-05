Les notes de Monaco-Lyon

D'abord dominateur puis mené au score, Lyon est revenu au score grâce à la classe de Memphis Depay, avant de prendre les devants suite à la malice de Marcelo. L'égalisation de Wissam Ben Yedder n'a rien changé puisque Ryan Cherki a offert la victoire aux siens, avant une baston générale totalement stupide.

Ils ont fait le boulot

Ils ont fait ce qu'ils pouvaient

Après plusieurs albums salués par la critique, le capitaine lyonnais a tué leen sortant plusieurs hits de qualité, dont sa punchline tout juste contrée par Maripán. Booba et Damso peuvent se prosterner.Lassé de recevoir des parpaings en première période, il a décidé de faire briller Kevin Volland grâce à une coup de pelle à moitié raté, avant de se muer en fin de match en chef de projet. Dommage que son équipe ait décidé de bâcler le chantier.En marquant de son empreinte les quatre minutes de bonheur en plus qui étaient prévues, le jeune Rayan a douché les espoirs monégasques et réclamé le silence. Bah oui, même à 17 ans on a le droit au respect.D'abord brouillon et complètement dispersé, il a revu sa copie dans les dernières minutes afin de s'offrir une note bien méritée. Comme quoi, même les cancres du fond de la classe peuvent se sublimer.Depuis que les maths existent, aucun autre joueur n'avait réalisé autant de passes vers l'arrière. Et pourtant, le latéral droit monégasque n'a jamais été aussi bon de la saison. Voilà une bonne raison de ne jamais faire confiance aux statistiques. CQFD.Le reptile à deux têtes monégasque a d'abord été contraint de se cacher, avant de sortir enfin de son fourré, puis de flipper à nouveau au moment où il fallait