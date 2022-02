Les notes de Metz-Marseille

Longtemps embêté par une équipe messine tenace, l'OM s'en est finalement sorti grâce à un bijou d'Arkadiusz Milik à Saint-Symphorien ce dimanche soir (1-2). Voilà les hommes de Sampaoli avec quatre points d'avance sur Nice, et un écart qui commence à gentiment se creuser.

Ils ont brillé

Ils ont déçu

En trois semaines à l'OM, il a déjà égalé le nombre de pions de Messi en Ligue 1 en six mois. Prochaine étape : rattraper le goleador Adil Rami et ses trois buts.Habituel lieutenant du côté gauche, il a fait une infidélité pour dépanner à droite. Une qualité que Jean-Luc Mélenchon n'a pas.Entré en jeu à la 76minute seulement, il est venu sortir les siens d'un sacré bourbier grâce à un formidable ciseau. La prochaine fois, Sampaoli se souviendra plus tôt qu'il a le droit de faire des changements.Comme souvent, il s'est fait plus d'ennemis que d'amis. Mais lui s'en fout, il continue de galoper les cheveux au vent. Et s'impose chaque semaine davantage comme un incontournable de l'OM.Il a longtemps été vaillant en sortant des parades dans tous les sens, il repart avec deux buts encaissés dans la besace. C'est cruel, mais une chose est sûre : Alexandre Oukidja a du souci à se faire.Positionné arrière gauche par Jorge Sampaoli, il n'a sans doute toujours pas compris pourquoi. Nous non plus, d'ailleurs.Comme son compère du dessus, il devait encore avoir le sacre du Sénégal en tête. L'enfer de Saint-Symphorien lui a vite remis les idées en place.Valdingué dans tous les sens par la défense messine, il a passé plus de temps au sol que debout. Forcément plus complexe pour distiller des ballons à ses…