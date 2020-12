Les notes de Metz-Lyon

Grâce à sa quinte flush royale composée de Karl Toko-Ekambi, Houssem Aouar, Memphis Depay, Bruno Guimarães et Anthony Lopes, l'Olympique lyonnais a dévoré le FC Metz sans trop de problèmes (1-3). John Boye, Pape Matar Sarr et Farid Boulaya ont éprouvé plus de difficultés à briller.

Ils étaient affamés

L'Olympique lyonnais parade à Metz

Ils avaient un bon coup de fourchette

Il aura attendu que Rudi Garcia pose ses fesses en tribunes pour inscrire son troisième doublé de la saison. Malin le Karl.À force de se régaler avec Paquetá et Guimarães, il va bientôt demander à être naturalisé brésilien. Didier Deschamps n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Remplacé par, qui pourrait lui aussi y songer.Des gants de fossoyeur, une arme létale à la place du pied droit et un leadership éprouvé. Il a toute sa place parmi les Black Blocks. Rendez-vous samedi prochain.Une plaque tournante beaucoup plus propre que celle de ton micro-onde. Remplacé par, histoire de faire un peu de ménage.Pas de fumigène sur la tronche mais un penalty arrêté puis une simulation qui dure cinq minutes. En voilà un qui était content que Saint-Symphorien soit vide.Espérons pour ses proches que sa liste de cadeaux de Noël sera moins longue que sa palette technique.Léo Dubois, mais en bien meilleur.