Les notes de Marseille-Montpellier

Ce dimanche, l'OM a voté pour la Ligue des Champions l'an prochain. Grâce à un Bamba Dieng tout feu tout flamme, un Gerson toujours inspiré et une défense gardée par un homme de fer. Pour Montpellier, c'était l'abstention pendant 93 minutes.

Ils ont bien géré leur campagne et ça paie

Vidéo

Neuf minutes pour détendre l'atmosphère dans une soirée pas folichonne, le double pour offrir une balle de match afin de mettre la Bonne Mère à l'abri. Le Sénégalais n'avait pas de chemise ouverte et de chaîne en or qui brille, mais il a fait danser le mia au MHSC. Remplacé par, videur de la discothèque.Utilisé à droite, pour semer la zizanie et faire parler son meilleur argument : plat du pied gauche, sécurité. Un joli programme pour rester dans la lumière. Remplacé par, Président de la République marseillaise.Il n'a pas sorti de cravate rouge, mais il avait déjà vu cette couleur pour le priver de Salonique. Et puis, cette douce talonnade avait tout d'un footballeur insoumis.Deuxième titularisation consécutive pour la légende olympienne, et une nouvelle copie très propre pour sa 606apparition sous le même maillot. Visiblement, Samir Nasri pèse toujours à Marseille . On repart pour un troisième tour ?