Les notes de Marseille-Lorient

Dimitri Payet a pris sa baguette de chef d'orchestre pour permettre à Matteo Guendouzi et compagnie de réciter une belle partition. Dommage pour les Lorientais de Stéphane Diarra, qui n'auront pas démérité.

Jusqu'à ce soir, JuL était le plus grand artiste marseillais à avoir foulé la pelouse du Vélodrome cette semaine. Puis, Dimitri Payet est arrivé.Le mec qui s'incruste à ta soirée alors qu'il n'était pas invité. Et qui prend un malin plaisir à mettre le bordel d'entrée, avant de repartir comme si de rien n'était. Remplacé par, toujours dans la sauce.Toujours aussi propre balle au pied, il s'est appliqué à éteindre méthodiquement le volcan Laurienté. Il ne veut pas faire un tour aux Canaries pour tenter de mettre fin à l'éruption du Cumbre Vieja ?Forrest Gump a son Bubba, l'OM a son Bouba. Dans les deux cas, ça donne une belle histoire.La gueule et l'attitude du méchant dans un téléfilm. Celui qui vient crucifier tout le monde quand on ne l'attend pas, et plutôt deux fois qu'une.Latéral droit, récupérateur, dynamiteur, aboyeur... À part marquer des buts, le bonhomme sait tout faire. Remplacé par, moins polyvalent.Une pensée pour les collectionneurs de photos de Steven Mandanda désabusé après un but encaissé. Tout ça, c'est terminé.