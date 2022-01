Les notes de Marseille-Lille

Malgré l'expulsion de Benjamin André, Lille a su arracher le match nul à Marseille. Un bon point que les Nordistes doivent, en partie, à la grosse performance de Sven Botman. L'OM, lui, a encore dû s'en remettre à Cengiz Ünder pour sauver les meubles.

Ils ont illuminé les Vieux-Port

Ils n'ont pas régalé

Tout de noir vêtu, Botman a fait régner l'ordre sur son territoire et a calmé les super-vilains marseillais. Bruce Wayne est en fait Néerlandais.Un super-héros a toujours besoin d'un acolyte à ses côtés, pour le soutenir. Alfred Fonte,ici, en l'occurrence.Le dernier gaucher a avoir lâché une si belle frappe du droit au Vélodrome, c'est Blaise Matuidi., disait Vladimir Petković, après la raclée de Bordeaux reçue à Rennes ce dimanche. Au vue de la performance de Renato Sanches, on dirait plutôt que les Lions sont d'incroyables coureurs de fond.Pau a repoussé ce qui venait de la droite et de la gauche, comme son maire.Entre expulsés, ils vont avoir des choses à se dire, lui et Novak Djokovic.Soit Jorge Sampaoli lui impose de poser le jeu au sol sous peine de lui couper les cheveux, soit il ne sait pas lever son ballon.Peut-être qu'il se disait qu'à force d'être hors-jeu, les arbitres de touche seraient fatigués de lever le drapeau.On ne comprend vraiment pas pourquoi l'OM a fait venir Cédric Bakambu, le Congolais ayant aussi peu existé que le Polonais dans cette rencontre. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com