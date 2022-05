Les notes de Marseille-Feyenoord

Rester muet à domicile n'est jamais bon signe pour vos offensifs ; la perte de Dimitri Payet a fait mal à l'Olympique de Marseille. Mais les Phocéens ont fait ce qu'ils ont pu, et Valentin Rongier et Boubacar Kamara ont tenu la baraque. En face, la défense tenue par Marcos Senesi a été infranchissable.

Ils sont chez eux au Vél'

Ils se sont réVélés

Il n'en à que faire des arguments bidons de la Cour Suprême, il s'est efforcé d'avorter toutes les offensives néerlandaises. Plus efficace que la contraception.Fidèle au(x) poste(s), l'ancien Nantais a gratté, bricolé, construit. Mais le football, ce n'est pas la politique : les castors et autres Rongier ne suffisent pas toujours à faire barrage.Pour avoir les yeux qui brillent, rien de tel que des Payet. Voyons malgré tout le côté positif : la dernière fois qu'il est sorti sur blessure en boîtant une année de Coupe du monde, on sait comment ça a fini. Lève la tête champion, ton chignon va tomber. Remplacé par, même pas mi-raisin.Avec un patronyme à se faire arnaquer par Orpéa, le latéral droit à l'ancienne a bien résisté sur son côté, et s'est mis la moitié des Marseillais à dos. Gertrude ne fait pas dans la dentelle.Après la sortie de Dimbledore, le petit Harit a sorti sa baguette, tant bien que mal. De la graine de magicien, mais il reste du chemin.Senesi, c'est pas Messi, c'est net, mais c'est pas naze.On jurerait qu'il a commencé sa saison il y a un mois à peine, tellement il paraît frais. Le, c'est parfois plus long que prévu.Ne cherchez plus quel mauvais sort a touché Dimitri Payet, la raison se trouve dans le camp d'en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com