Les notes de Marseille contre Lyon

Álvaro s'est trouvé un nouveau Neymar, Pape Gueye s'est trouvé un nouveau punching ball et Boubacar Kamara s'est trouvé un nouveau terrain de jeu contre Lyon.

Olympique de Marseille

Quand il y a de l'animation, ça se passe souvent au-dessus de sa tête. Mais quand on le vise, pas de problème, il reçoit sans problème. Une corbeille à papier.Il illustre à merveille le phénomène d'aspiration. Heureusement qu'il a plus une dégaine de pilote que d'une poussière.. Reste plus qu'à se chauffer avec Renaud Ripart, et Álvaro sera le nouveau Jacques-Henri Eyraud des attaquants stars de Ligue 1.Plus il fait débraillé, plus il est classe.Celui qui s'enfile des prunes salées avant les matchs va en recevoir une supplémentaire. Et c'est la maison qui offre.Si Frank McCourt a enfin pris un billet pour Marseille, c'est uniquement pour rencontrer Bouba Kamara en personne." Il suffisait de demander. Dylan Rocher, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com