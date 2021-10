Les notes de Marseille contre le PSG

De López à Milik, les Marseillais peuvent se sentir fier d'avoir tenu tête au PSG. Problème : ils ont arrêté de jouer une fois en supériorité numérique. De quoi laisser un goût de frustration.

Olympique de Marseille

Posé là, juste au cas où, et a pu finir la nuit sans prendre aucune goutte. Il est tout propre, ce Pau de chambre !Un mot d'ordre pour le vrai natif de Bondy : pas de quartier pour le natif de Paris. Il reste bien un pan de mur dans la cité du 93 pour que William ait lui aussi droit à sa fresque, non ?Mais où est donc Duje Ćaleta-Car ? Si vous ne savez toujours pas répondre à cette question, c'est que vous n'avez donc toujours pas compris ce qu'est une conjonction de coordination. Coordonner, c'est pourtant ce à quoi s'est évertué à faire le Croate dans la défense olympienne pendant tout le match.Quelqu'un lui a dit qu'il avait le droit de courir aussi vers le but parisien ? Le type qui descend les escalators qui montent.Mi-latéral, mi-relayeur, il invente au jour le jour un nouveau poste qui, si on s'en était jusqu'ici très bien passé, se révèle finalement indispensable. Un office manager, remplacé à la 70parde la compta, qui a tout gâché.