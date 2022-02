Les notes de Marseille-Clermont

Grâce à une défense de fer, un Ouparine Djoco en état de grâce et un Mohamed Bayo qui n'a eu besoin que d'une cartouche, le Clermont Foot signe un succès retentissant dans la cité phocéenne. Le débat Arkadiusz Milik peut lui reprendre, et ce n'est pas le seul du côté de Marseille.

Ça rigole moins que contre Qarabağ

Prendre des pions de Mohamed Bayo et Jim Allevinah : si ça se trouve, Pau López a toujours rêvé de participer à la CAN.À peu près au marquage, à peu près à la couverture. William Saliba aurait toute sa place dans la défense d'Arsenal.. Eh bien Dimitri Payet attendra son anniversaire le 29 mars, voilà tout.

Dimitri Payet (en parlant de Kolašinac) : "Ouais, mais nous on en a marre des guerriers, on veut des joueurs de ballons un peu"

3 ballons récupérés en première période, mais toujours aucune trace ni de sa baraka, ni de ses cordes vocales.Une petite tête blonde, pas un mot plus haut que l'autre et une discrétion à toute épreuve. On a quasiment besoin de le pousser dans le dos pour qu'il s'aventure ou prenne sa chance, et il s'excuserait presque de l'avoir fait. Caroline, dansPas assez haut sur le terrain, pas assez haut sur Jim Allevinah.