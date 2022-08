information fournie par So Foot • 22/08/2022 à 23:30

Les notes de Manchester United-Liverpool

Même sans Cristiano, la réaction d'orgueil attendue de la part des Red Devils a enfin eu lieu, à l'image de Lisandro Martínez, Anthony Martial, Jadon Sancho ou David de Gea. Résultat Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold et les autres visiteurs ont pris l'eau.

Ils sont (peut-être de retour)

Kylian Mbappé marque des buts en huit secondes ? Lisandro Martínez n'a quasiment pas attendu plus longtemps pour mettre son premier taquet à Mohamed Salah. Et ça n'était que le début.Contrôle, semelle, feinte de frappe, plat du pied, petit filet. Jadon sang-froid.

? WOOW !? Quel but plein de sang-froid signé Sancho ! ? Canal+ Sport #MANLIV ▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/NlhWHCZlEF

— Canal Football Club (@CanalFootClub) August 22, 2022Un mort de faim comme on n'en voyait plus ces derniers temps à Old Trafford. Diogo dalleux.En bon cadre de vestiaire, il teste la fiabilité de son nouveau partenaire en l'allumant dans sa propre surface. Test concluant.Un cavalier qui a maté Trent Alexander-Arnold en trois déplacements .Signer à United n'est pas toujours un choix judicieux. Mais signer Christian Eriksen, ça, c'est toujours une bonne pioche.