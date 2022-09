Les notes de Manchester United-Arsenal

Arsenal a eu beau dominer, et Saka marquer, les flèches de Manchester United ont été impitoyables en contre. Ainsi, grâce au premier but d'Antony pour de son premier match et au doublé de Rashford, les Mancuniens ont fait tomber les Gunners. À noter la belle prestation de Raphaël Varane qui a parfaitement cadenassé Gabriel Jesus.

Le théâtre des rêves

Le théâtre des cauchemars

On a l'impression qu'il a touché le ballon trois fois dans ce match : deux buts et une passe décisive. Efficace.Il faudra encore un peu de temps pour justifier le prix de son transfert, mais il a déjà prouvé qu'il était le meilleur Ant(h)ony de Manchester United. Remplacé par, le meilleur des Cristiano.Il n'a pas lâché Jesus d'un orteil. Saint-Raphaël, un vrai fidèle.Discret dans le premier acte, déchaîné au retour des vestiaires, puis à bout de souffle en fin de partie. En même temps, demain il n'aura plus 20 ans.Heureusement que la Norvège ne sera pas à la Coupe du monde, sinon c'était déjà foutu pour la troisième étoile.En revanche le Danemark y sera, et ça c'est plus inquiétant.Une falaise s'est dressée face aux milieux mancuniens. La fameuse côte de Granit.Bon, Sancho c'est pas terrible quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir Jadon Aveccho, maintenant ?Gabriel est à la fois l'attaquant, l'ailier gauche et le défenseur central de cette équipe... Excusez le de ne pas pouvoir empêcher Antony d'ouvrir le score puis Rashford de claquer un doublé.