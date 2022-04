Les notes de Manchester City-Liverpool

City et Pool nous ont offert un match de buffles (2-2) alors le carnet de notes est forcément élogieux, sauf pour Trent Alexander-Arnold. Mention spéciale à Kevin De Bruyne, évidemment.

Ils seront peut-être champions

Serein au pied, comme quelqu'un qui sait déjà qu'il sera sacré champion.Partout, tout le temps. Comme Stéphane Guy avec la Premier League.On avait jamais vu un but moche aussi beau. Et tout le reste n'a été que joliesse.Merci à Pep Guardiola d'avoir placé Bernardo Silva dans l'entrejeu pour que le public puisse profiter de son toucher de balle à 96 reprises. Voilà ce que c'est, un grand entraîneur.Le 1juillet 2006, il regardait sûrement Thierry Henry sortir sadu Mondial. Apparemment, il avait pris quelques notes.Si Jesus est Henry le 1juillet 2006, on sait qui est Cancelo. Enfin la réponse à la question "et si Zizou avait joué latéral gauche ?"L'ouverture de la truite a eu lieu il y a tout juste un mois. La saison du Phil Foden, elle, c'est toute l'année.Sa passion ? Climatiser son propre public avec l'aide de la VAR .La seule chose qu'il a rentrée dans la boîte, ce sont ses jolis noms d'oiseau devant les caméras, juste après son loupé…