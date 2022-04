Les notes de Manchester City face au Real Madrid

Pour ce match d'anthologie, plusieurs Citizens avaient sorti le trois-pièces, notamment Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Mais si le Real est encore en vie dans cette demi-finale, c'est aussi à cause des errements d'Aymeric Laporte.

Manchester City

Gianluigi Buffon n'est plus le seul au panthéon des plus grands gardiens de l'histoire à s'être mangé une panenka par un génial footballeur français. Attention tout de même à ne pas faire les mêmes bourdes à 44 ans.Il a tenu à voir un but du futur Ballon d'or de près, avant de sortir. Le sens du spectacle. Remplacé par, qui prouve bien que n'importe qui peut jouer latéral dans une équipe de Guardiola : dans tous les cas, c'est joli offensivement, mais ça pose problème défensivement.Ce soir, tous les attaquants madrilènes ont pu comprendre le rôle d'un maire en France : chacun a pu, à tour de rôle, attraper les ciseaux et découper le Ruben.Il s'est chargé tout seul de garder le Real dans le coup, en laissant marquer Vinicius et en offrant un penalty à Benzema. Soirée Laporte ouverte.L'un des plus beaux messages de soutien pour l'Ukraine que l'on puisse faire, c'est de laisser Zinchenko se battre comme un beau diable sur son côté.Si le match est débridé, c'est précisément qu'il fait mal son… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com