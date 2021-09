information fournie par So Foot • 28/09/2021 à 23:30

Les notes de Manchester City contre le PSG

Un Kevin de Bruyne tout rouge, un Jack Grealish trop pâlot et un Riyad Mahrez brillant. Manchester en a vu de toutes les couleurs ce mardi soir contre le Paris Saint-Germain.

Manchester City

Son point commun avec Marco Bizot, Arthur Desmas et Jonas Omlin ? Il n'a rien pu faire pour empêcher le co-meilleur buteur parisien Idrissa Gueye de faire trembler les filets. Eux n'ont en revanche jamais encaissé un pion de Lionel Messi. Et toc.Plus de 90 minutes à manger tous les petits bonshommes essayant de se présenter sur son chemin. Pac-Man.Pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour. Oui, mais la pelouse, ça ne compte pas.Un peu de bla-bla en espagnol avec Mbappé, quelques insultes en français avec Gueye. Une belle soirée pour le gamin d'Agen.Depuis qu'il parle le même langage que Pep Guardiola, il a annulé cette idée démodée qui voulait que les arrières latéraux étaient souvent les moins bons joueurs d'une équipe. L'humiliation en public ? Il ne connaît pas. La Cancelo culture, garantie sans wokisme.Ses conseillers sont prêts à dégainer un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com