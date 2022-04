Les notes de Manchester City-Atlético de Madrid

L'Atlético de Madrid n'aura pas tiré une seule fois au but, pour la première fois en 570 matchs sous Diego Simeone. Mais Manchester City aura pris son temps avant de trouver la solution. L'étincelle, plus précisément, qui tient en deux termes : Phil Foden.

On préfèrera toujours 20 minutes de Foden à 90 minutes de Faudel. Entre quelqu'un qui casse des chevilles et quelqu'un qui casse les oreilles, il n'y a pas photo. Tellement je t'aime.Ses pieds lui ont servi à marcher pendant 69 minutes, puis à inscrire l'unique but de la rencontre d'une subtile frappe croisée. Un vrai cas d'étude pour les apprentis podologues.Une tête à être le disciple de Charles Manson. Logique que Bernardo Silva se soit caché dans la buanderie.Il fait plus peur à Renan Lodi qu'aux défenseurs sierra-léonais. Pas de quoi calmer ceux qui lui reprochent d'être meilleur en club comme en sélection.On ne sait pas si Antoine Griezmann a transmis à Renan Lodi sa fibre NBA. Mais si ce n'est pas le cas, il aura découvert lesce soir.Que les jardiniers de l'Etihad Stadium ne soient pas surpris : demain matin lorsqu'ils répareront la pelouse, ils tomberont sur un tas de gravats, fruit des travaux de démolition intensive d'İlkay Gündoğan, le roi du parpaing.Une armoire Louis XV qui lit le cyrillique et traîne à Manchester en plein printemps européen. On pourrait presque le prendre pour Nemanja Vidić. Presque.