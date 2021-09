Les notes de Lyon-Strasbourg

Un Xherdan Shaqiri déjà dans son élément, un Jérôme Boateng sorti du banc pour quelques foulées, un délicieux Moussa Dembélé, un Malo Gusto qui se révèle : l'OL était au-dessus ce dimanche soir et les Strasbourgeois n'ont pas tenu le coup malgré la bonne entrée d'Habib Diallo (3-1).

Ils ont régalé le formidable outil

Une belle soirée pour distribuer les galettes des deux pieds et se rendre compte que Karl Toko Ekambi, ça n'est pas Mohamed Salah.Très gros coup de la part de l'OL d'avoir signé Paul Pogba en plus de Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng.Parfait pour jouer les intermédiaires entre Guimarães et Lucas Paquetá. L'auxiliaire Aouar.Le brouillard ne s'était même pas encore dissipé que l'homme aux gros yeux a allumé un pétard de l'espace. Un vrai pyromane.Les produits laitiers ne pouvaient pas rêver d'une meilleure pub. Malo, le bonheur est dans le pot.Un match de patron, surtout pour quelqu'un qui s'est mangé un week-end de Fête de l'Huma.C'est tout de suite plus simple avec un latéral gauche, le football.Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Quoi qu'il en soit, l'artiste vient en tout cas de se faire souiller par Habib Diallo.