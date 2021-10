information fournie par So Foot • 16/10/2021 à 23:15

Les notes de Lyon-Monaco

Malgré ses huit heures de décalage horaire dans la tronche, Lucas Paquetá s'est amusé avec des Monégasques dans le dur. Heureusement qu'il n'était pas titulaire.

Les têtes d'ampoules

Les élèves timides

Après, voici. Et c'est tout aussi puissant.Pas mal, mais pas au point de se faire une place dans le débat pour déterminer le meilleur Fofana en Ligue 1.Trois compatriotes allemands sur la pelouse pour ne pas le dépayser : le défenseur s'est cru chez lui, en Bundesliga, en survolant les débats.Un seul pas d'élan sur son penalty, mais pas le courage de tenter la panenka. N'est pas Zidane qui veut. Simple, mais efficace, c'est largement suffisant.Il aime tellement aller vers l'avant qu'il ferait passer Pierre Rolland pour un coureur attentiste., le fameux copain stylé qui change la face d'une soirée dès son arrivée.Peter Bosz va bientôt pouvoir le tester en numéro 9.Moins en vue ce soir que pendant sa suspension de six mois, c'est triste.Il a beau être Monégasque, la hausse du prix de l'essence l'a poussé à moins consommer et à rester prudemment sur la réserve.La spéciale Robben : rentrer pied gauche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com