Les notes de Lyon-Lille

Romain Faivre et Lucas Paquetá ont successivement buté sur Léo Jardim, excellent ce dimanche soir malgré une ultime frayeur. Gabriel Gudmundsson, lui, a porté le coup fatal.

Ils ont maîtrisé leur sujet

Ils n'ont pas tenu leur rang

Le salon de l'agriculture c'est aussi l'occasion de voir des animaux exotiques. Quel magnifique spécimen suédois !Son entraîneur des gardiens malade, c'est Romain Faivre qui s'est gentiment dévoué pour le chauffer pendant une heure. Par contre, l'ancien Brestois aurait aussi pu le préparer au niveau du jeu au pied.La première fois que Botman est du côté des braqueurs.Son pied gauche est magique, sa jambe gauche n'a en revanche pas la faculté de disparaître. Tant pis pour le but de raccroc.Il paraît que si l'on s'injecte de son sang, on se transforme enIl n'a rien perdu de ses automatismes avec les Lillois, visiblement ! Superbe passe décisive pour Gudmundsson.Croiser son clone footballistique ç'a de quoi déstabiliser, même les meilleurs. Quel match aurait-il livré si Renato Sanches n'avait pas été sur la pelouse ?Croiser son clone physique, ç'a de quoi déstabiliser, même les meilleurs. Quel match aurait-il livré si Romain Faivre n'avait pas été sur la pelouse ?On sait que l'événement de l'année quand on est un sportif canadien, c'est les JO d'hiver, mais il serait tant de revenir M. David.Emerson est l'anagramme… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com