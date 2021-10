Les notes de Lyon-Lens

Exploit au Groupama Stadium ! L'OL est parvenu à conserver son avantage après la 80e minute. Les Lyonnais ont encore pu se reposer sur Toko Ekambi et Paquetá. Beaucoup moins sur Shaqiri.

Ils sont dans le haut du panier

Ils n'ont pas été à la hauteur

Peter Bosz est-il un génie pour avoir rendu Toko Ekambi extraordinaire, ou Rudi Garcia est-il une trompette pour avoir rendu Toko Ekambi catastrophique ? Vous avez trois heures.Généreux, disponible et serviable avec ses coéquipiers. À deux doigts de sortir le costard et le nœud de papillon. Jonathan Classe.À quelques euros près, le retour de suspension d'André Onana aurait été le début d'une guerre avec Anthony Lopes pour la place de numéro 1 à l'OL. Et même s'il n'est finalement pas venu, le Portugais a tout de même voulu rappelé qui était le patron.On rigole, on rigole, mais à cause de lui le Brésil est le favori numéro 1 pour le prochain Mondial.On ne sait pas s'il joue à gauche ou à droite. Et d'ailleurs, on ne sait pas non plus s'il a marqué du pied gauche ou du droit." Vegedream n'aura même pas à changer les paroles de sa chanson pour le volume 2 en 2022 au Qatar. À condition que Didier Deschamps ait enfin regardé un match de Lyon cette saison.Bruno Genesio disait :