information fournie par So Foot • 09/01/2022 à 23:00

Les notes de Lyon face au PSG

Si l'OL commence 2022 comme il avait fini 2021, en ne gagnant pas, le contenu a été meilleur. Surtout grâce à Bruno Guimarães, Houssem Aouar et Lucas Paquetá, comme souvent les trois hommes forts de Peter Bosz.

A-t-on déjà vu un milieu brésilien aussi fort à l'OL ?

Match nul contre le PSG, défaite dans son duel de teinture blonde contre Navas et Icardi... Sale soirée pour le Portugais.En l'absence de Messi, il a tenu a faire honneur à leur prénom en livrant un match à l'image des performances de ladepuis le début de saison.N'est toujours pas parvenu à rejoindre Perquis au palmarès des Damien ayant marqué face à Paris.On comprend pourquoi Bosz le fait toujours sortir à la 60... il a joué la dernière demi-heure avec un déambulateur.Défenseur, gaucher, pas emmerdé avec le ballon, formé à Lyon. Il ne faudra pas faire les surpris quand il enverra les Bleus en finale du Mondial 2026 après un but contre la Belgique.À plus été dérangé par le supporter qui a lancétout seul que par la doublette Wijnaldum-Dagba.Du Pento dans les cheveux, de la margarine sur les pieds.But, samba au poteau de corner... la classique Paquetá contre Paris. Remplacé par Cherki (71), pas passé loin d'être le héros du soir.Le Colin. C'est le Colin son met préféré.