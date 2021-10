information fournie par So Foot • 03/10/2021 à 23:30

Les notes de Lyon face à Saint-Étienne

Lopes expulsé, Aouar buteur, Paquetá toujours aussi brillant... Ce 123e derby entre Saint-Étienne et Lyon aura de nouveau accouché d'un scénario complètement dingo dans lequel l'OL s'est fait rejoindre en toute fin de rencontre. Frustrant.

Comme une évidence, il a récolté le premier rouge de sa carrière lors d'un derby. Ce qui était moins évident, c'est qu'il l'a reçu sans découper le moindre joueur. Anthony Lopes, un homme de paradoxes.Les gars dans une bande de potes qui est là depuis dix piges sans que l'on ne sache trop pourquoi ni comment. Mais à force, on finit par s'y habituer. La vaisselle qui s'accumule dans l'évier.Interceptions propres, relances propres, style propre… Boateng, c'est le gendre idéal que toute famille souhaite rencontrer. Ou presque. Remplacé par Jason Denayer, qui mettra ses doigts au même endroit que Khazri la prochaine fois.Son stop acrobatique sur une touche de Khazri est sûrement la plus belle arrestation lyonnaise depuis celle de Michel Neyret en 2011.On se demandait pourquoi on ne l'avait encore jamais vu alors qu'il a 27 ans. Son calvaire côté gauche pendant 90 minutes est un bon élément de réponse.Le milieu de l'OL a attendu le derby pour sortir sa meilleure prestation de la saison. Maxence Crackeret.Jordan-Pippen, Schumacher-Barrichello, Hollande-Valls : les grands Lire la suite de l'article sur SoFoot.com