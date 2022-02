Les notes de Lyon face à Marseille

Pour battre l'OM, il fallait peut-être aligner six latéraux... Et avoir Moussa Dembélé.

Les notes de l'OL

Le seul poste où Bosz n'a pas mis de latéral.Il s'est bien amusé avec Cengiz Ünder, mais il a besoin d'un peu plus de défi pour briller.Un match sans beaucoup de boulot pour lui rappeler ses années au Bayern.Quelle est la différence entre Léo Dubois et une bouteille en plastique ? Le premier est incapable de faire mal à Dimitri Payet.Pour une fois qu'il n'est pas le pire Henrique sur la pelouse...Quand Tanguy Ndombele va débouler au milieu de terrain, il va falloir se mouiller la nuque. Et reprendre sa place sur le banc.En fait, ce n'était pas Bruno Guimarães qu'il ne fallait absolument pas perdre, mais bien Maxence Caqueret.Un peu tendre devant le but. S'il veut être un peu plus tueur, on lui conseille de se rendre à 100 kilomètres de là, à Grenoble, afin d'écouter l'expertise en la matière de Nordahl Lelandais.Son pied gauche défaillant, il s'en est remis à son jeu de tête pour tromper son monde. C'est toujours un peu humiliant de prendre un coup de casque d'un mec d'1,69 mètres quand la défense fait 1,92 mètres de moyenne. Michael Air Xherdan.Pas terrible en attaque, mais il a l'air d'avoir du potentiel en tant que latéral gauche. Peter Bosz devrait y…