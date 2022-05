Les notes de Lyon face à l'OM

Après une première période insipide, les Lyonnais sont revenus des vestiaires avec un impitoyable réalisme. Malo Gusto a été un sacré problème pour les Marseillais alors que les Gones ont été globalement sérieux en défense.

Grâce à lui, les supporters marseillais comprennent ce que le reste de la France ressent pour Guendouzi.Trois passes décisives sur les six derniers matchs. Comme quoi, faire jouer un latéral droit qui sait centrer, ça peut être pratique.Pour faire progresser les jeunes dans leur placement défensif, rien de tel qu'un bon jeu " Boateng ". C'est simple : vous n'avez pas le droit de courir. Vous avez donc intérêt à bien vous placer. Ou être bien entouré., c'est évidemment " château " en italien. De quoi bien asseoir son futur règne à l'OL.Champion d'Europe avec Chelsea et l'Italie, autant dire qu'en lui collant un maillot bleu sur le dos l'OL s'assurait déjà la victoire.Il a réussi à ne pas recevoir de carton, ce qui est déjà une immense performance.Dimanche ou pas, le 1mai c'est férié pour Houssem.On pensait que Bosz faisait tourner avant la demi-finale retour de C3 contre Francfort jeudi prochain. Alors qu'en fait, c'était super bien vu.Vu son implication défensive, il a bien rendu hommage à la fête des travailleurs. La carte de membre de la CGT à côté de ladans le porte-feuille ?Trouve les supporters de l'OM vachement plus gentils et calmes que ceux de l'OL. Eux ne le sifflent pas quand il marque.