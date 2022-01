Les notes de Lyon-ASSE

Paul Bernardoni et Bruno Guimarães ont été les croûtons qui ont donné de la saveur à cette bouillie collective.

Ils ont brillé

Ils ont déçu

Finalement, jouer chez les Verts est peut-être le rêve de tous les gardiens qui craignent le froid. Pas le temps de s'ennuyer.Sur Wikipédia, on trouve seulement les fiches de quatorze chefs d'orchestre. Quinze maintenant avec Guimarães.Un tête-à-tête avec Damien Da Silva pour finir le nez dans les fesses de Moussa Dembélé. Il a même trouvé une excuse pour aller sous la douche avant les autres. Un joueur infidèle.On nous avait dit que Boateng était suspendu. Alors on n'a pas trop compris quand on a vu la version 2014 de l'Allemand sur la pelouse du Groupama Stadium.On savait que c'était encore un véritable Gone.Ça se saurait si le combo crâne rasé/barbe fournie était le remède miracle des attaquants en galère. Demandez à Lukaku et Lacazette.En bon citoyen qu'il est, il a respecté les trois jours de télétravail par semaine et n'est pas venu au bureau aujourd'hui.La même gueule que Tarek Boudali. Et le même jeu d'acteur.Espérons qu'il n'ait pas dit à ses potes au Brésil de regarder ce match. Sinon, prions pour eux.Les Lyonnais font autant confiance en Aouar devant les cages, que les Stéphanois en Dupraz pour maintenir le club en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com