Les notes de Lyon à Marseille

Les abdos saillants de Lucas Paqueta n'auront pas suffi à l'Olympique lyonnais pour concrétiser leur domination. Mais malgré ça, les gars de Rudi Garcia ont eu le mérite ne pas donner aux Marseillais l'occasion de se révolter. Score final : 1-1.

Olympique lyonnais

L'OM

Si les supporters marseillais avaient été en tribune, le Bad Gone aurait certainement eu le temps de discuter avec ses homologues de la révolution de palais qui s'est opérée à Marseille pendant la semaine. Ultra tranquille.Tout pour être anonyme, mais le mystère n'empêche pas de faire carrière. Non, lan'est pas morte !En arrivant mardi dans les Bouches du Rhône, Jorge Sampaoli serait bien heureux de s'inspirer de ce Marcelo-là, s'il veut aussi apporter de la sérénité défensive à sa folie offensive.Le style rastafari n'est plus depuis 2005, mais s'il y en a un qui peut le remettre au goût du jour, c'est bien Jason. Denayer, d'aujourd'hui et de demain.Avec la proximité de la mer et du Vieux-Port, les fins gourmets lyonnais pouvaient regretter l'absence de Bard à la carte. C'était oublier que l'en-Cornet est une valeur toute aussi sûre à ces latitudes. Unen dessert ?