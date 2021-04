Les notes de LOL : Qui Rit, sort !

Ce 23 avril, Amazon Prime Video lance LOL : Qui Rit, sort !, son nouveau jeu animé par Philippe Lacheau. Le concept ? Dix comédiens réunis pendant six heures dans un décor coloré avec l'interdiction formelle de se marrer, sous peine de voir le maître de cérémonie leur montrer la porte. Celui qui parvient à rester de marbre jusqu'au bout remporte la partie et peut reverser 50 000 euros à l'association caritative de son choix. Après trois premiers épisodes, place au carnet de notes.

On n'avait pas vu un arbitre distribuer autant de cartons depuis le PSG-OM de septembre dernier. Une version améliorée de Karim Abed, garantie sans erreurs d'interprétation.Qui n'a pas connu ce moment gênant où une maman utilise les motsetpour paraître cool auprès de la bande de potes de son enfant ? La seule différence ici, c'est qu'Alexandra Lamy n'a (presque) pas besoin de se forcer.Il a commencé le jeu en mode Presnel Kimpembe à la Coupe du monde 2018, mais sans enceinte pour mettre l'ambiance. Puis, il a confirmé qu'il était surtout là pour gagner en devenant le compétiteur ultime. Vous savez, ce mec qui serait capable de tirer la tronche pendant une journée entière après avoir perdu au Kem's ou à Docteur Maboul. Une chose est sûre, quand on estime que, on est soit un fan de Napoléon, soit un disciple de Zden?k Zeman.Soyons honnêtes, ça doit être chiant d'être étiqueté comme le mec dedepuis quasiment dix ans. Mais ça l'est sûrement moins que de se coltiner ce monsieur dans un jeu où il est formellement interdit de rire. Sérieusement, rien que sa tête est marrante.