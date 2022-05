Les notes de Liverpool contre le Real Madrid

Comme Paris, Chelsea et Manchester City avant eux, Liverpool a subi la loi du Real Madrid (0-1), cette fois en finale de la Ligue des champions. Malgré Mo Salah et Jordan Henderson, qui ont tout tenté pour que les Reds ne voient pas rouge.

Liverpool FC

À un genou de Ramos dans la tempe de faire le même match catastrophique que Loris Karius en 2018. Comme quoi le foot, ça se joue sur des détails.C'est bien beau de se plier à toutes les demandes et se déplier aux quatre coins du terrain, mais rester planté au sol sur la première réelle action du Real, c'est la toile. Un Trent deux secondes de chez Decath'.Première défaite pour Ibou en 29 matchs sous le maillot de Liverpool, peut-être la seule qu'il fallait éviter. Mais après cette prestation solide, l'Europe sait désormais qu'on ne raconte pas que des salades dans le quartier de La Roquette.

On this day last year we agreed a deal to sign @IbrahimaKonate_ Tonight, we'll play a #UCLfinal in a city that means so much to him. It's time to meet Ibou's family and friends in La Roquette pic.twitter.com/5cL91m1zN4

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022Il se dit que si le début du match a été retardé, c'est parce que Virgil a été appelé en renfort à la porte U pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com