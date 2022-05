Les notes de Liverpool à Villarreal

Rien n'a moins ressemblé au Liverpool de Klopp que le Liverpool de la première mi-temps à Villarreal. Mais l'entrée de Luis Díaz a tout changé pour permettre aux Reds de s'offrir un ticket pour le Stade de France et la finale de Ligue des champions.

Liverpool

On l'a tous entendu ce rire cartoonesque après avoir picoré les tiges de Lo Celso, sans se faire attraper par le chasseur Makkelie ?Le volant à droite, le jeune conducteur a galéré dans ses changements de rapports et s'est tiré une belle caravane pendant toute une mi-temps. Heureusement que la direction s'en est sortie indemne : l'Anglais a appuyé sur l'accélérateur au bon moment pour rendre le véhicule à l'heure et en bon état.Formé à Sochaux, révélé à Leipzig, le Parisien de naissance n'était peut-être le meilleur argument à opposer à Aleksander Čeferin, qui vilipendait la France et l'Allemagne pour leurs championnats. Mais pour laisser le débat ouvert, il a tout de même laissé Étienne Capoue, Boulaye Dia et Lo Celso, trois ex-pensionnaires de Ligue 1, défendre les intérêts tricolores.Pour faire plaisir à Boulaye Dia, électricien de formation, le Néerlandais était branché sur courant alternatif. Quoi de plus logique avec un nom qui sonne comme un coup jus..."Le fils de Robert pensait avoir tout bien fait pour réussir sa vie. Mais ça, c'était avant de rencontrer Gerard..."